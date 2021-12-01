Dolar
13.28
Euro
15.05
Altın
1,788.07
ETH/USDT
4,678.20
BTC/USDT
57,100.00
BIST 100
1,852.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na ilişkin açıklama yapıyor
logo
Dünya

Prof. Dr. Aziz Sancar: Azerbaycan, topraklarını işgalden kurtararak dünyaya ders verdi

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği zaferle dünyaya ders verdiğini ve tüm Türk dünyasını onurlandırdığını söyledi.

Ruslan Rehimov   | 01.12.2021
Prof. Dr. Aziz Sancar: Azerbaycan, topraklarını işgalden kurtararak dünyaya ders verdi

Bakü

Sancar, Azerbaycan İktisat Üniversitesince (UNEC) Bakü'de düzenlenen "Ekonomi Forumu" kapsamında bilim insanları ve öğrencilerle bir araya geldi.

İşgalden kurtarılan Azerbaycan toprağı Karabağ'ın her zaman gönlünde yer edindiğini belirten Sancar, Azerbaycan'ın Karabağ zaferiyle "özgürlük verilmez, özgürlük kazanılır" gerçeğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Sancar, "Türk dünyasında Türk İstiklal Savaşı'ndan sonra Karabağ Savaşı dünyaya ve emperyalist güçlere şu mesajı vermiştir. Artık bizim toprağımızı alamazsınız. Artık emperyalizm ve sömürgeciliğin devri geçmiştir. 21. yüzyılda başka bir ülkenin toprağını yıllarca işgal edip bunu dünyaya kabul ettiremezsiniz. Azerbaycan, topraklarını işgalden kurtararak dünyaya güzel ders verdi. Hepimiz onurlandı." şeklinde konuştu.

"Türk dünyasının birliğini görmek istiyorum"

Aziz Sancar, 8-13. yüzyıllarda dünyanın bilim merkezinin Türk dünyası olduğunu, bu coğrafyada yüzlerce önemli bilim adamının yetiştiğini hatırlatarak, sonrasındaki yüzyıllarda ise gerileme yaşandığını belirtti.

Sancar, Türk dünyasında bilimi geliştirmek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Temel bilimlere öncelik vermeliyiz. Kız ve erkek çocuklarına aynı eğitim fırsatı vermeliyiz. Çocuklara erken yaşlarda deney yapmayı öğretmek lazım. Bilimi din ve siyasetten ayrı tutmamız lazım. Bilim insanları dini tenkit etmemeli, bunun ne bilime ne de ülkeye faydası var. Bilim adamlarına liyakate dayanan imkanlar sağlanmalıdır. Bilim adamlarına özgürlük vereceksiniz."

Türkiye ve Türk dünyası sevgisini hayatı boyunca yaşattığını vurgulayan Sancar, "Bu benim için güç kaynağı olmuştur. Türk dünyasının birliğini görmek istiyorum. Bu benim çocukluğumdan beri en büyük hayalim." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de yurt içi kaynaklı 91 Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor
Suudi Arabistan'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi
NBA yıldızı LeBron James'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Nijerya'da, Kovid 19'un omicron varyantı görüldü

Benzer haberler

Prof. Dr. Aziz Sancar: Azerbaycan, topraklarını işgalden kurtararak dünyaya ders verdi

Prof. Dr. Aziz Sancar: Azerbaycan, topraklarını işgalden kurtararak dünyaya ders verdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Zengezur koridoru, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarının önemli bir parçası olacak

Azerbaycan ve Ermenistan sınırların belirlenmesine yönelik adımlar atma konusunda anlaştı

Putin ve Aliyev Soçi’de bir araya geldi

Putin ve Aliyev Soçi’de bir araya geldi
Rusya: Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini destekliyoruz

Rusya: Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini destekliyoruz
Bakan Ersoy: Türkiye destinasyon düğünleri alanında da önemli bir pazar haline geldi

Bakan Ersoy: Türkiye destinasyon düğünleri alanında da önemli bir pazar haline geldi