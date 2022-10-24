Dolar
18.61
Euro
18.38
Altın
1,649.63
ETH/USDT
1,350.00
BTC/USDT
19,346.00
BIST 100
3,977.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Prag Büyükelçisi Bağış, savaşın gölgesinde Türkiye-AB ilişkilerinin önemine dikkati çekti

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın, Avrupa Birliği’nin (AB) güvenlik ve savunma politikalarında ciddi bir değişime yol açtığını, bu süreçte Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Aşkın Kıyağan   | 24.10.2022
Prag Büyükelçisi Bağış, savaşın gölgesinde Türkiye-AB ilişkilerinin önemine dikkati çekti

Prag

Büyükelçisi Bağış, Çekya’nın başkenti Prag’daki Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından düzenlenen "Ukrayna Savaşı Bağlamında Türkiye-AB İlişkileri" başlıklı konferansta konuştu.

Avrupa’nın 2008 ekonomik krizinden Rusya-Ukrayna savaşına kadarki süreçte karşı karşıya kaldığı sınamaları özetleyen Bağış, savaşın Birlik üzerindeki etkilerine değindi.

Savaş nedeniyle hem AB hem de ulusal düzeyde güvenlik ve savunma politikalarında ciddi bir değişim yaşandığını kaydeden Bağış, Danimarka, Norveç ve İsveç gibi ülkelerin aldığı beklenmedik kararların yanı sıra NATO’daki gelişmelere dikkati çekti.

"Türkiye, AB'nin doğal güvenlik ortağı"

Böyle bir süreçte Türkiye’nin üstleneceği rolün çok önemli olduğunu vurgulayan Bağış, Ankara’nın birçok açıdan AB’nin doğal güvenlik ortağı olması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs sorununun Türkiye-AB ilişkilerine, AB’nin çeşitli misyonlarında Türkiye’nin yer almasına engel teşkil etmemesi gerektiğini dile getiren Bağış, tarafların yalnız bu bölgeyi değil diğer coğrafyaları da etkileyen sorunlara ilişkin daha farklı politikalar geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

AB'nin genişleme politikaları

Bağış, Ukrayna’daki savaşın AB'nin genişleme ve komşuluk politikası konusunda da önemli sonuçlar doğurduğunu, bu süreçte başta Kiev yönetimi olmak üzere Moldova ve Gürcistan’ın üyelik başvurusunda bulunmasının, Birliğin önemli gündem maddeleri sıralamasında üstlerde yer aldığını kaydetti.

Birliğin genişleme politikasının yalnız AB’nin istikrar ve refahına hizmet etmeyeceğini, aynı zamanda kıtanın güvenliğine de katkı sağlayacağını dile getiren Bağış, ancak genişleme politikasının işleyiş sürecinin tüm aday ülkeler için büyük bir hayal kırıklığına yol açtığını, bu zorlu süreç nedeniyle AB’nin önce Türkiye daha sonra da Batı Balkan ülkelerini kaybettiğini ifade etti.

Bağış, AB’nin genişleme politikalarına ilişkin karar alma ilke ve mekanizmalarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğine değinerek, üye devletlerin veto haklarını kötüye kullanmalarını önleyici yollara başvurulmasının önemini vurguladı.

Türkiye-AB iş birliğinin önemine vurgu

Türkiye’nin tahıl anlaşması ve taraflar arasında savaş esiri değişiminde ortaya koyduğu çabalara dikkati çeken Bağış, "Savaş, Türkiye'nin hem AB hem de NATO için jeopolitik önemini yeniden alevlendirdi ve Türkiye-AB iş birliğinin sadece bir tercih meselesi değil, aynı zamanda bir kaçınılmazlık meselesi olduğunu da ortaya koydu." dedi.

Bağış, Türkiye-AB ilişkilerinin her açıdan çok yönlü olduğunu bu nedenle müzakerelerin yeniden canlandırılmasının önemine işaret ederek, "Her zaman altını çizdiğim gibi Türkiye Avrupa yapbozunun eksik parçasıdır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop, Zagreb İslam Merkezi'nde Hilye-i Şerif Sergisi'nin açılışını yaptı
TBMM Başkanı Şentop, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü: Türkiye, bölge barışı için elinden gelen katkıyı sunmaya hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 77. yıl dönümü mesajı
Sezonun son kruvaziyer gemisi 'Astoria Grande' Sinop'tan uğurlandı
Şanlıurfa'da okullar bölgesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Benzer haberler

İsveç Dışişleri Bakanı Türkiye ile NATO anlaşmasını yerine getirecekleri sözünü yineledi

İsveç Dışişleri Bakanı Türkiye ile NATO anlaşmasını yerine getirecekleri sözünü yineledi

Prag Büyükelçisi Bağış, savaşın gölgesinde Türkiye-AB ilişkilerinin önemine dikkati çekti

NATO "kirli bomba" iddiasını reddetti

AB'de vatandaşların neredeyse yarısı hava kirliliğinden şikayetçi

AB'de vatandaşların neredeyse yarısı hava kirliliğinden şikayetçi
İsveç Savunma Bakanı: NATO'ya Finlandiya ile aynı anda kabul edilmeliyiz

İsveç Savunma Bakanı: NATO'ya Finlandiya ile aynı anda kabul edilmeliyiz
İklim değişikliği AB'ye 10 yılda 145 milyar avroya mal oldu

İklim değişikliği AB'ye 10 yılda 145 milyar avroya mal oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet