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Dünya

Posta güvercini 'New Kim' 1,6 milyon avroya satıldı

Belçika'da düzenlenen açık artırmada 1,6 milyon avroya dünyanın en pahalı posta güvercini satıldı.

Ata Ufuk Şeker   | 16.11.2020
Posta güvercini 'New Kim' 1,6 milyon avroya satıldı

Brüksel

Belçika Pipa Güvercin Merkezi, internet üzerinden düzenlediği müzayedede, "New Kim" adında iki yaşında dişi bir posta güvercininin rekor fiyata alıcı bulduğunu açıkladı.

Güvercin yetiştiricisi Hok Van de Wouwer'e ait 445 güvercinin satışa çıkarıldığı belirtilen açıklamada, müzayedede Çinli alıcıların "New Kim" için 1,6 milyon avro, "Mother New Kim" için 400 bin avro, "Palme Kim" için 204 bin avro, "Kimi" için 180 bin avro verdiği kaydedildi.

Açıklamada, müzayedede 157 güvercin için toplam 4 milyon 779 bin 850 avro ödendiği bildirildi.

Belçika'da 2019 yılında "Armando" adında erkek bir Flaman güvercini, 1 milyon 252 bin avroya bir Çinli almıştı. Uzun mesafe yarışlarında şampiyonluğu bulunan 5 yaşındaki posta güvercini "Armando", o dönem en pahalı güvercin olmuştu.

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