Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,106.30
BTC/USDT
70,950.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi
logo
Dünya

Portekiz'de sandık çıkış anketine göre sosyalist Antonio Jose Seguro cumhurbaşkanı seçildi

Portekiz'de bugün yapılan ikinci tur cumhurbaşkanı seçimini, sandık çıkış anketine göre, yüzde 68-73 aralığında oy alan muhalefetteki Sosyalist Parti'den (PS) Antonio Jose Seguro kazandı.

Şenhan Bolelli  | 08.02.2026 - Güncelleme : 08.02.2026
Portekiz'de sandık çıkış anketine göre sosyalist Antonio Jose Seguro cumhurbaşkanı seçildi

Madrid

Portekiz'de on bir milyondan fazla seçmen, iki dönem üst üste görev yaptıktan sonra yeniden aday olamayan Marcelo Rebelo de Sousa'nın yerine geçecek cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti.

Kamu yayıncısı RTP'nin Katolik Üniversitesinin sandık çıkış anket sonuçlarına dayandırdığı verilere göre, ikinci turda aşırı sağcı Chega Partisinin lideri Andre Ventura ile yarışan sosyalist aday Seguro yüzde 68-73 aralığında oy aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ventura'nın da yüzde 27-32 aralığında kaldığı görüldü.

Ülkede 2001-2002 yıllarında Başbakan Yardımcısı olan, 63 yaşındaki Seguro, resmi sonuçlara göre de seçimlerden birinci çıkarsa Portekiz'in 1974'ten sonra bu zamana kadarki demokrasi tarihinin 8. cumhurbaşkanı olacak.

Şiddetli yağışlar nedeniyle son bir haftada 4 kişinin hayatını kaybettiği ve kötü hava şartları yüzünden ülke genelinde acil durumun sürdüğü bir dönemde yapılan seçimlere katılım yüzde 52'nin üzerinde gerçekleşti.

Ülke demokrasi tarihinde ikinci kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura gidilmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 18 Ocak'ta gerçekleştirilen ilk turunda Seguro yüzde 31, Ventura ise yüzde 23 oranında oy alarak ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı.

İktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) adayı Luis Marques Mendes, ilk turda oyların sadece yüzde 11'ini alarak, seçimi 5. sırada tamamlamış ve ikinci tura kalamamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de yolcu treninin lokomotifi, düşen kaya parçası nedeniyle raydan çıktı
Bakan Göktaş'tan çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin paylaşım
TİHEK'ten Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin açıklama
Muğla'da jandarma ekiplerinin devriyesi havadan ve aksiyon kamerasıyla görüntülendi
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve sis
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Portekiz'de sandık çıkış anketine göre sosyalist Antonio Jose Seguro cumhurbaşkanı seçildi

Portekiz'de sandık çıkış anketine göre sosyalist Antonio Jose Seguro cumhurbaşkanı seçildi

İspanya'nın Endülüs bölgesinde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiliyor

İspanya ve Portekiz şiddetli yağışlara karşı mücadele ediyor

Türkiye'nin Portekiz için üreteceği gemilerin ilkinin bloğu kızağa alındı

Türkiye'nin Portekiz için üreteceği gemilerin ilkinin bloğu kızağa alındı
İspanya ve Portekiz'i vuran Kristin Fırtınası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti

İspanya ve Portekiz'i vuran Kristin Fırtınası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet