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Dünya

Portekiz'de orman yangınlarında ölenlerin sayısı 7'ye çıktı

Portekiz'in kuzey ve orta bölgelerinde geçen hafta sonundan bu yana aktif olan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

Şenhan Bolelli  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Portekiz'de orman yangınlarında ölenlerin sayısı 7'ye çıktı

Madrid

Portekiz Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma kurumundan basına verilen bilgilerde, şimdiye kadar 60 bin hektardan fazla ormanlık alanın yandığı ve halihazırda 65 noktada yangınlarının devam ettiği duyuruldu.

Yangınların 3'ü itfaiye görevlisi, 7 kişinin ölümüne neden olduğu, yaralıların sayısının 50'ye çıktığı belirtildi.

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, Bakanlar Kurulu'nu olağanüstü toplayarak, yangınlara karşı öncesinde tedbir artırıcı, sonrasında hızlı ve etkili müdahaleyi sağlayan kararlar alırken, yangın çıkmasına neden olanlara yönelik cezaların artırılacağını da duyurdu.

Diğer yandan yangınla mücadele için 5 bin kadar kişinin görev yaptığı, karadan 1700 araç ve havadan 29 uçakla destek alındığı bilgisi verildi.

Özellikle kuzeydeki Porto kentinin güneyindeki Aveiro bölgesinde binlerce kişinin tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildiğini açıklayan yetkililer, 7 otoyolun trafiğe kapalı tutulduğunu belirtti.

Hükümet, orman yangınlarına karşı 15 Eylül'de açıkladığı alarm durumunu, 19 Eylül gece yarısına kadar uzatmıştı.


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