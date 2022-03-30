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Dünya

Portekiz'de çoğunluğu kadın bakanlardan oluşan yeni hükumet kuruldu

Portekiz'de 30 Ocak'ta yapılan erken genel seçimleri kazanan Sosyalist Parti (PS), Antonio Costa başbakanlığında ve ülke tarihinde ilk kez kadın bakanların çoğunlukta olduğu kabineyle hükûmeti kurdu.

Şenhan Bolelli   | 30.03.2022
Portekiz'de çoğunluğu kadın bakanlardan oluşan yeni hükumet kuruldu

Madrid

Portekiz'de meclisteki 230 sandalyeden 120'sine sahip olan PS'nin 60 yaşındaki lideri Costa, yeni hükûmet ile birlikte 2015'ten bu yana yürüttüğü başbakanlık göreviyle ülke demokrasi tarihinde en uzun süre başbakanlık yapan siyasetçi oldu.

Geçmiş hükûmete nazaran bakan sayısını iki düşüren Costa, yeni kabinede belirlediği 17 bakanın 9'unu kadınlardan seçerek bir ilke imza attı.

Portekiz'de ilk kez bakanlar kurulunda kadınlar çoğunlukta olurken Lizbon Üniversitesinde askeri sosyoloji uzmanı olan ve 2019'dan bu yana Ulusal Savunma Enstitüsünün direktörlüğünü yapan Helena Carreira da ülke tarihinin ilk kadın savunma bakanı oldu.

Rusya-Ukrayna savaşından önce, ülkedeki ekonomik durumu göz önünde bulundurarak tasarruf vadeden Costa ayrıca yeni kabinede devlet sekreterliği sayısını da 50'den 38'e (12'si kadın) indirdi.

Diğer yandan eski Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva yeni yasama döneminde Meclis Başkanı seçilirken eski Savunma Bakanı Joao Gomes Cravinho da yeni Dışişleri Bakanı olarak göreve getirildi.

Kovid-19 salgını dolayısıyla AB'nin yardım fonundan 30 milyar avro alacak Portekiz'de Başbakan Costa, yeni hükûmetin önceliğinin ekimde mecliste reddedilerek erken genel seçime gidilmesine neden olan 2022 bütçesini hazirandan önce onaylamak olacağını söyledi.

Hükûmetin önünde, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı siyasi ve ekonomik sorunlar, enerji fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığı ile mücadele dışında kısa sürede meclis genel kuruluna gelmesi beklenen ötanazi, işçi hakları, Ruslar başta olmak üzere AB dışındaki ülke vatandaşlarına tanınan "altın vize" uygulaması gibi konular bulunuyor.


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