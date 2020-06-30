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Dünya

Pompeo: Çin, Sincan bölgesinde uyguladığı zorunlu aile planlama uygulamalarını sonlandırmalı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çin'in Sincan bölgesinde Uygur ve Kazaklara zorunlu kısırlık, kürtaj ve aile planlaması uyguladığının ortaya çıktığını belirterek Çin Komünist Partisine bu "dehşet verici uygulamaları" sonlandırması çağrısında bulundu.

Kasım İleri   | 30.06.2020
Pompeo: Çin, Sincan bölgesinde uyguladığı zorunlu aile planlama uygulamalarını sonlandırmalı Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya bugün Çin Komünist Partisinin Sincan bölgesindeki baskı kampanyasının bir parçası olarak Uygurlara ve diğer azınlıklara karşı zorunlu kısırlaştırma, zorunlu kürtaj ve zorla aile planlama uyguladığına dair rahatsız edici haberler aldı." ifadesini kullandı. 

Alman Antropolog Adrian Zenz'in yayınladığı bilgilerin şok edici olduğunu ancak Çin hükümetinin on yıllardır devam eden ve insan hayatı ile onurunu hiçe sayan uygulamalarına benzerlik teşkil ettiğini vurgulayan Pompeo, "Çin Komünist Partisine bu dehşet verici uygulaması derhal durdurması ve diğer uluslara ise bu insanlıktan çıkaran suistimalleri durdurma talebi konusunda ABD ile hareket etmeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zens'in 32 sayfalık raporu cumartesi günü ortaya çıkmış ve Çin'in Uygur ve Kazak Türklerine çeşitli doğum kontrolü yöntemleri uyguladığını ve buna uymayanları "eğitim kampı" adı altındaki toplama kamplarına göndermekle tehdit ettiğini ortaya koymuştu.

Çin hükümetinin, yüz binlerce Türk kadını düzenli olarak rahimlerine spiral takmaya, kürtaja ve kısırlaştırmaya zorladığı, spiral kullanımının ülke genelinde düşmesine rağmen Sincan'da ciddi şekilde artış gösterdiği kaydedilmişti.

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