Euro
9.33
Dolar
7.95
BIST 100
1,177.88
Altın
1,895.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ateşkese uymayan Ermeni güçlerinin Azerbaycan’ın Terter kentine yönelik saldırıları devam ediyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle MÜSİAD Akıllı Tarım Kent Projesi'nin açılışında konuşuyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "ICCI 2020 – 26. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı"na video konferans yöntemiyle katılıyor
logo
Dünya

Pompeo ABD'li düşünce kuruluşlarına 'Dış finansmanınızı açıklayın' çağrısında bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, Çin ve Rusya'nın ülkesindeki düşünce kuruluşlarına büyük bağışlar yaptığını vurgulaması ancak BAE ve Suudi Arabistan'a değinmemesi dikkati çekti.

Safvan Allahverdi   | 14.10.2020
Pompeo ABD'li düşünce kuruluşlarına 'Dış finansmanınızı açıklayın' çağrısında bulundu Fotoğraf: Stipe Majic/AA

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'li düşünce kuruluşları ve akademik enstitülere yabancı ülkelerden aldıkları fonları açıklamalarını aksi halde Bakanlığa erişimlerinin durdurulacağını duyurdu.

Konuya dair yazılı açıklama yapan Pompeo, Çin ve Rusya'nın ABD'deki etkilerini arttırmak adına düşünce kuruluşlarına büyük bağışlarda bulunduğunu belirtti.

Pompeo, açıklamasında Bakanlık olarak ABD'nin çıkarlarını ilerletmek için dış politikada birçok düşünce kuruluşu ve akademik enstitüyle ortak çalıştıklarını ve farklı düşüncelere saygılı olduklarını kaydederek, "Ancak Çin ve Rusya gibi ülkelerin de bu düşünce kuruluşları aracılığıyla ABD dış politikası üzerinde nüfuz oluşturmaya çalıştığının farkındayız." dedi.

Düşünce kuruluşlarının dışarıdan aldıkları finansmanı sivil toplum kurumlarının bütünlüğünü korumak adına açıklamalarının gerekli olduğunu vurgulayan Pompeo, aksi durumda Bakanlık yetkililerinin bu durumu göz önünde bulunduracağını ve bu kuruluşların Bakanlığa erişimlerinin durdurulacağını bildirdi.

Pompeo, şu ifadeleri kullandı:

"Artık Bakanlık personeli, bu kuruluşlarla ortak projeye girerken veya nasıl çalışılacağına karar verirken açıklanan belirli finansman kaynaklarına dikkat edecektir. Bu politika, Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası (FARA) kapsamındaki açıklama gereksinimlerinden farklıdır. Bir gün ABD'nin ekonomik ve kişisel özgürlük, eşit haklar, hukukun üstünlüğü ve gerçek sivil toplum hakkında özgür ve açık diyaloğu teşvik etme çabalarının Çin ve Rusya gibi yerlerde mümkün olacağını umuyoruz."

Pompeo'nun son yıllarda Washington'daki siyasetçiler ve düşünce kuruluşlarına onlarca milyon dolar bağışta bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ı anmaması ise dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GMG Kastamonuspor'da 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 38 milyon 364 bini aştı
Almanya'da son 24 saatte 5 bin 132 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Dünya Bankası Kovid-19 aşısı için 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı
ABD'de Kovid-19 antikor çalışmaları yapan ilaç firması Eli Lilly deneylerini durdurdu

Benzer haberler

Pompeo ABD'li düşünce kuruluşlarına 'Dış finansmanınızı açıklayın' çağrısında bulundu

Pompeo ABD'li düşünce kuruluşlarına 'Dış finansmanınızı açıklayın' çağrısında bulundu

Trump'ın 'Somali'den asker çekmeyi planladığı' iddia edildi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: ABD'nin Oruç Reis'in faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlık

Pompeo 'stratejik diyalog' kapsamında Suudi mevkidaşıyla görüşecek

Pompeo 'stratejik diyalog' kapsamında Suudi mevkidaşıyla görüşecek
Lavrov: ABD, kendi eylemlerini kısıtlayan anlaşmaları uygulamak istemiyor

Lavrov: ABD, kendi eylemlerini kısıtlayan anlaşmaları uygulamak istemiyor
Pompeo'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a 'ateşkese uyma' çağrısı

Pompeo'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a 'ateşkese uyma' çağrısı