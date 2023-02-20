Dolar
18.86
Euro
20.17
Altın
1,841.55
ETH/USDT
1,700.80
BTC/USDT
24,873.00
BIST 100
5,148.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi - İskenderun'dan canlı yayın Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi - Hatay Ekinci Kavşağı'ndan canlı yayın Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi - Adana'dan canlı yayın Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi - VTR
logo
Dünya

Polonya'nın doğu sınırından Belaruslu yük taşıyıcıları geçemeyecek

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, ülkenin doğusunda bulunan Kukuryki-Kozlowicze sınırından Belarus yük araçlarının girişini yasaklama kararı aldı.

Murat Temizer   | 20.02.2023
Polonya'nın doğu sınırından Belaruslu yük taşıyıcıları geçemeyecek Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Varşova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu adımın Belarus makamlarının Polonyalılara getirdiği kısıtlamalara karşı atıldığı ifade edildi.

Kaminski'nin Kukuryki-Kozlowicze sınırından Belarus yük araçlarının girişini yasaklama kararı aldığı belirtilen açıklamada, kararın 21 Şubat saat 19.00 itibarıyla yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Açıklamada, Belaruslu yük taşıyıcılarının, Litvanya ve Letonya üzerinden Belarus'a geçiş yapabileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kayseri'de 121 binada ağır hasar oluştu
Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4, Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem oldu
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldı
Sakaryaspor, Hatay Kırıkhan'da çadır kent kurdu
TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarından depremzede çocuklara moral ziyareti

Benzer haberler

Polonya'nın doğu sınırından Belaruslu yük taşıyıcıları geçemeyecek

Polonya'nın doğu sınırından Belaruslu yük taşıyıcıları geçemeyecek

Belarus'un Türkiye'deki depremzedelere yardımları sürüyor

Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukraynalılar Avrupa'nın güvenliği ve barış için savaşıyor

İncirlik Üssü'nde konuşlu Polonyalı askerlerden afet yardımları sevkiyatına destek

İncirlik Üssü'nde konuşlu Polonyalı askerlerden afet yardımları sevkiyatına destek
Polonyalı arama kurtarma görevlisi: İnsanlar başkalarını kurtarmak için, soğuktan korumak için birbirine kenetleniyor

Polonyalı arama kurtarma görevlisi: İnsanlar başkalarını kurtarmak için, soğuktan korumak için birbirine kenetleniyor
Polonya Devlet İtfaiyesi Şefi Bartkowiak: 12 kişiyi kurtardık ve 12 dünya kurtarmış olduk

Polonya Devlet İtfaiyesi Şefi Bartkowiak: 12 kişiyi kurtardık ve 12 dünya kurtarmış olduk
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet