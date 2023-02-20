Polonya'nın doğu sınırından Belaruslu yük taşıyıcıları geçemeyecek
Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, ülkenin doğusunda bulunan Kukuryki-Kozlowicze sınırından Belarus yük araçlarının girişini yasaklama kararı aldı.
Varşova
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu adımın Belarus makamlarının Polonyalılara getirdiği kısıtlamalara karşı atıldığı ifade edildi.
Kaminski'nin Kukuryki-Kozlowicze sınırından Belarus yük araçlarının girişini yasaklama kararı aldığı belirtilen açıklamada, kararın 21 Şubat saat 19.00 itibarıyla yürürlüğe gireceği aktarıldı.
Açıklamada, Belaruslu yük taşıyıcılarının, Litvanya ve Letonya üzerinden Belarus'a geçiş yapabileceği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.