Polonyalıların çoğunluğu, 2014'ten bu yana ilk kez Ukraynalıların ülkelerine gelmelerine karşı Polonya’da yapılan ankette, halkın yarısından fazlasının 2014'ten beri ilk kez Ukraynalı mültecilerin ülkeye gelişine karşı çıktığı belirlendi.