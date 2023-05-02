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Dünya

Polonya'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor

Polonya'nın başkenti Varşova'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için hazırlıklar tamamlandı, seçmenler yarından itibaren oy kullanabilecek.

Murat Temizer  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Polonya'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor

Varşova

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, AA muhabirine, Polonya'daki seçim hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçimler için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Fırat, "Vatandaşlarımız 3-7 Mayıs tarihlerinde oy verebilecek. 3 Mayıs'ın burada resmi tatil olması nedeniyle herkes hafta sonu oy kullanır gibi çok rahat oy kullanabilecek. Gelecek hafta sonu dahil sabah 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında oy kullanılabilecek." diye konuştu.

Fırat, seçime yönelik çalışmalar kapsamında bilgisayar kontrollerinin tamamlanarak müşahitlerle de bir araya gelindiğine değinerek, "Sandık kurulları oluşturuldu. Başkanlarla eğitim toplantıları yapıldı. Dolayısıyla olabildiğince hazırlıklı şekilde seçime gidiyoruz. Gayet kalabalık ve yoğun bir katılım bekliyoruz. İnşallah sorun çıkmadan, güzel bir şekilde tamamlayacağız seçimleri." değerlendirmesinde bulundu.

Seçmen kaydı olan herkesi oy kullanmaya beklediklerini vurgulayan Fırat, "Çok önemli seçimler, hem cumhurbaşkanımızı seçeceğiz hem parlamenter seçimler yapılarak meclis tekrar seçilecek. Dolayısıyla bu önemli seçimlerde kaydı olan herkesin gelmesini, oyunu kullanmasını, demokratik haklarını kullanmalarını kendilerinden rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Polonya'da toplam 10 bin 457 seçmen bulunuyor.

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