Dolar
18.61
Euro
19.18
Altın
1,775.00
ETH/USDT
1,246.00
BTC/USDT
16,770.00
BIST 100
4,657.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Polonya'da hastaneler ve eczanelerde maske zorunluluğu mart sonuna kadar sürecek

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, Kovid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için hastaneler ve eczanelerde maske takma zorunluluğunun mart sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Murat Temizer   | 15.11.2022
Polonya'da hastaneler ve eczanelerde maske zorunluluğu mart sonuna kadar sürecek

Varşova

Niedzielski, Polonya resmi haber ajansı PAP'a yaptığı açıklamada ülkesinin sağlık sisteminde herhangi bir aksama olmadığını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısının binin altına düştüğünü ve haftalık ortalama vaka sayısının 2 bin 500 olduğunu kaydeden Niedzielski, "Enfeksiyonların ölçeği sağlık sistemi için bir tehdit oluşturmuyor." ifadesini kullandı.

Niedzielski, grip vakalarındaki artışın "daha endişe verici" olduğunu vurgulayarak "Kovid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için hastanelerde ve eczanelerde maske takma zorunluluğu mart sonuna kadar devam edecek." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da köprüler KKTC bayrağının renklerine büründü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, küresel sağlık mimarisinin istikrar kazanmasında sorumluluk üstlenmeye hazır
Büyükçekmece'de köpeğin ısırdığı çocuk yaralandı
MİT operasyonuyla yurt dışından getirilen FETÖ sanığı Gürbüz Sevilay'ın 15 yıl hapsi istendi

Benzer haberler

Polonya'da hastaneler ve eczanelerde maske zorunluluğu mart sonuna kadar sürecek

Polonya'da hastaneler ve eczanelerde maske zorunluluğu mart sonuna kadar sürecek

Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köye düşen füze nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Polonya, Gazprom'un Yamal-Avrupa hisselerine el koydu

Polonya Başbakanı Morawiecki'den Rusya'ya karşı savunmayı güçlendirme mesajı

Polonya Başbakanı Morawiecki'den Rusya'ya karşı savunmayı güçlendirme mesajı
Yolcularının beşte birine Kovid-19 bulaşan gemi Melbourne'da tahliye ediliyor

Yolcularının beşte birine Kovid-19 bulaşan gemi Melbourne'da tahliye ediliyor
BioNTech, Singapur’da mRNA tabanlı aşı üretim tesisi kuracak

BioNTech, Singapur’da mRNA tabanlı aşı üretim tesisi kuracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet