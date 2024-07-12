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Dünya

Polonya'da göçen maden ocağında mahsur kalan 78 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Polonya'da dün bir madende meydana gelen; 1 madencinin öldüğü, 17 madencinin yaralandığı kazada mahsur kalan 78 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Nuri Aydın  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Polonya'da göçen maden ocağında mahsur kalan 78 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Varşova

Ülkenin güneyindeki Rydultowy maden ocağında, dün yerin altında meydana gelen 3,1 şiddetindeki sarsıntının ardından göçük meydana geldi.

Kazada 1 madenci hayatını kaybetti, 17 madenci yaralandı. Mahsur kalan 78 madenciyi arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Madeni işleten Polonya Kömür Madenciliği Grubu Sözcüsü Aleksandra Wysocka-Siembiga, Associated Press'e yaptığı açıklamada, yer altındaki güvenlik koşullarının, arama çalışmalarının gece boyunca devam etmesine olanak verecek şekilde iyileştiğini söyledi.

Kurtarma ekipleri, sarsıntının tekrarlaması tehlikesi ve madendeki yüksek metan gazı varlığı nedeniyle dün çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştı.

Polonya Kömür Madenciliği Grubunun işlettiği maden sahalarında, bu yıl çok sayıda ölümcül kaza yaşanırken mayıstaki Myslowice-Wesola kömür ocağındaki göçükte 3 madenci ölmüş, nisanda da aynı madende bir madenci hayatını kaybetmişti.

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