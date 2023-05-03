Dolar
19.48
Euro
21.51
Altın
2,016.11
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,350.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “TBMM 27. Dönem Değerlendirme Toplantısı”nda konuşuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da “Demirkapı Tüneli ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni”nde konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli’de STK yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, SETA tarafından düzenlenen Dijitalin Yüzyılı Sempozyumu programına video mesaj ile katılıyor.
logo
Dünya

Polonya ve Romanya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Polonya ve Romanya'da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy vermeye başladı.

Murat Temizer, Mehmet Serkan Eruysal  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Polonya ve Romanya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı Fotoğraf: Murat Temizer - AA

Bükreş/Varşova

Polonya'nın başkenti Varşova'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

Seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs akşamına dek oy kullanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Polonya'da toplam 10 bin 457 seçmen bulunuyor.

Romanya

Romanya’nın başkenti Bükreş ve Köstence şehrinde, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

Seçmenler, kurulan sandıklarda yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Oyunu kullandıktan sonra AA muhabirine açıklama yapan Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, 2014 seçimlerinden bu yana yurt dışındaki vatandaşlara sağlanan bir imkanla oy kullanılabildiğini belirterek, şu anda da seçimlere katılımın yoğun olduğunu ifade etti. Romanya’da 10 bin 500’ü aşkın seçmen olduğu bilgisini paylaşan Büyükelçi Altan, umudunun en yüksek yüzdeyle katılımla vatandaşların demokratik hak ve ödevlerini yerine getirmeleri olduğunu söyledi.

Romanya'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler Bükreş ve Köstence'de 7 Mayıs akşamına kadar oylarını kullanabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" kampanyasıyla 5 milyon öğrenciye günde en az 1 öğün yemek ikram ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi kullanmamızın önüne geçecek her engeli aşacağız
Şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davada karar açıklandı
Hatay Altınözü'nde deprem konutları projesinde bir blokun kaba inşaatı tamamlandı
TCDD'nin "Turuncu Masa"sı engelleri kaldırıp ulaşımı kolaylaştırıyor

Benzer haberler

Polonya Başbakanı Morawiecki, 3 Mayıs Anayasası'nın kabul yıl dönümünde mektup yayımladı

Polonya Başbakanı Morawiecki, 3 Mayıs Anayasası'nın kabul yıl dönümünde mektup yayımladı

Polonya ve Romanya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı

Polonya'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor

Polonya'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi yarın başlıyor
Yurt dışındaki yaklaşık 700 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı

Yurt dışındaki yaklaşık 700 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı
'Türkiye dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden olmaya hızla devam ediyor'

'Türkiye dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden olmaya hızla devam ediyor'
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet