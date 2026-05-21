Polonya, Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele nedeniyle İsrail'in Varşova Maslahatgüzarı'nı Bakanlığa çağıracak

Sikorski, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in aralarında Polonya vatandaşlarının da bulunduğu Sumud Filosu üyelerine yönelik kötü muamelesini kesin dille kınadıklarını belirtti.

Polonya vatandaşlarının derhal serbest bırakılması ve uluslararası standartlara uygun şekilde muamele görmeleri çağrısında bulunan Sikorski, "Varşova'daki İsrail Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın derhal Bakanlığa çağrılması ve kendisine öfkemizin iletilmesi talimatını verdim. Ayrıca, (İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir) İsrail hükümeti üyesinden de sergilediği son derece uygunsuz davranışlar nedeniyle özür dilemesi talebimizi de ileteceğiz." ifadelerini kullandı.

Sikorski, Polonya'nın sahada da aktif şekilde çalışmalar yaptığını vurguladı.

Letonya'dan İsrail'e tepki

Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze de X'teki paylaşımında, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik "aşağılayıcı ve onur kırıcı" muamelenin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu, insan hakları ve uluslararası hukuk standartlarını ihlal etmektedir. Gözaltındaki aktivistler serbest bırakılmalı ve güvenli bir şekilde geri dönmeleri güvence altına alınmalıdır." açıklamasında bulundu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, X'teki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı. Bu sırada Ben-Gvir'in ise "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı muameleye aralarında birçok Avrupa Birliği (AB) üyesinin de bulunduğu çok sayıda ülkeden tepkiler gelmişti.