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Dünya

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, "çok gizli" belgeleri ifşa etmekle suçlanıyor

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülke ordusuna ilişkin "çok gizli" belgeleri seçim kampanyası için ifşa etmesi üzerine eleştirilerin hedefi oldu.

Murat Temizer  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, "çok gizli" belgeleri ifşa etmekle suçlanıyor

Varşova

Bakan Blaszczak, X sosyal medya hesabından, bir önceki hükümetin, Polonya'yı sadece Varşova'dan geçen Vistula Nehri'nin bulunduğu noktadan savunmayı planladığına ilişkin belgeleri gösteren bir video paylaştı.

Dönemin Savunma Bakanı Bogdan Klich tarafından imzalanmış Polonya Silahlı Kuvvetlerinin savunma planları ve "çok gizli" ibareli belgelerin ön yüzünü gösteren fotoğrafları da paylaşan Blaszczak, önceki hükümetin savaş durumunda Polonya'nın yarısını vermeye hazır olduğunu öne sürdü.

Ana muhalefet partisi Sivil Platform'un sözcüsü Jan Grabiec, Polonya'da yayın yapan Radio Zet'e yaptığı açıklamada, "Bakan Blaszczak'ın açıkladığı belgeler Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan belgelerdir." ifadesini kullandı.

Bu tür belgelerin asla açıklanmaması gerektiğini vurgulayan Grabiec, "NATO'ya danışılarak oluşturulan belgeleri kullanmak Polonya'yı bugün bir NATO müttefiki olarak tamamen güvenilmez kılıyor. İç savunma belgeleri bir seçim kampanyasının parçası olarak nasıl ifşa edilebilir?" değerlendirmesinde bulundu.

X hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilere yanıt veren Blaszczak, "Ana muhalefet, Polonya'nın yarısını düşmana verme planlarını ifşa etmemize itiraz ediyor. Polonyalıların kendileri için nasıl bir kader hazırladığınızı bilmeye hakları var! Polonya ordusu bir çatışma durumunda topraklarımızın her bir metresi ve her bir insan hayatı için savaşmalıdır. Varşova'yı bir cephe şehri yapmak istiyordunuz." ifadelerini kullandı.

Polonya haber ajansı PAP, Sivil Platform'un Blaszczak hakkında Devlet Mahkemesine şikayette bulunacağını kaydetti.

Polonya'da Devlet Mahkemesi, devlet makamlarında bulunan kişilerin anayasal sorumlulukları hakkında karar verici merci konumunda bulunuyor.

Polonya'da 15 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri ve 4 soruluk referandum öncesinde kampanya dönemi sürüyor.

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