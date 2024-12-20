Polonya medyasına göre, Netanyahu "tutuklanma korkusu" nedeniyle Auschwitz'deki anma törenine katılmayacak
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kararının ardından tutuklanma endişesiyle Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü nedeniyle Polonya'da düzenlenecek anma törenine katılmayacağı bildirildi.
Ankara
Polonya gazetesi "Rzeczpospolita"da yayımlanan haberde, Binyamin Netanyahu'nun 27 Aralık'ta Auschwitz toplama kampındaki anma törenine katılmayacağı belirtildi.
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Haberde, Netanyahu'nun anma törenine katılmama kararını UCM'nin emrinin ardından tutuklanabileceği endişesiyle aldığı ifade edildi.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da Polonya'daki anmaya katılmayacağı Tel Aviv yönetimini Eğitim Bakanı Yoav Kisch'in temsil etmesinin beklendiği aktarıldı.
Rzeczpospolita'ya konuşan Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Władysław Bartoszewski, Varşova yönetiminin UCM'nin kararlarına "saygı duyduğunu" söyledi.
İsrail yönetimi, habere ilişkin henüz açıklama yapmadı.
UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.
Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerlerince kurtarılmıştı. Auschwitz, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor.
Sadece Auschwitz kampında yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.