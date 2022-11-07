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Dünya

Polonya, ilk nükleer reaktör faaliyete geçene kadar kömür madenlerini kapatmayacak

Polonya Başbakan Yardımcısı Jacek Sasin, ülkenin ilk nükleer reaktörü faaliyete geçene kadar hiçbir kömür madenini kapatmayacaklarını söyledi.

Murat Temizer   | 07.11.2022
Polonya, ilk nükleer reaktör faaliyete geçene kadar kömür madenlerini kapatmayacak

Ankara

Polonya'da haftalık yayımlanan Sieci dergisine değerlendirmelerde bulunan Sasin, madenleri kapatma sürecini ertelemek zorunda olduklarını ifade etti.

Sasin, Polonya kömüründen daha pahalı ithal kömüre bağımlılıklarını artırmak istemediklerine dikkati çekerek, "Ancak hükümetin 2049'a kadar ülkenin kömür madenlerini kademeli olarak kapatmak için yaptığı anlaşmadan çekilmedik. Ancak ilk nükleer reaktör faaliyete geçene kadar hiçbir kömür madeni kapatılmayacak." ifadelerini kullandı.

Hükümetin madencilik yatırımlarının ölçeği konusunda çok ciddi bir kararla karşı karşıya olduğunun altını çizen Sasin, "Madenlerin kapatılmasının 2049'a kadar süreceğini varsaydık. Bunun için bir takvim oluşturduk ve bu süreçte toplumsal barışı sağladık. Bugün bu takvimi revize etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya hükümetinin enerji stratejisi kapsamında ülkede toplam kapasitesi 6 ile 9 gigavat arasında olacak 6 nükleer güç ünitesi inşa edilecek.

ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda inşa edilecek ilk reaktör, 2033'te çalışmaya başlayacak ve 1-1,6 gigavat güç üretecek. Sonraki reaktörler her iki yılda bir inşa edilecek.

İkinci nükleer santral için ise Güney Kore ile iyi niyet anlaşması imzalandı.

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