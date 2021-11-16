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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşuyor.
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Dünya

Polonya hükümeti, Belarus sınırındaki krizin silahlı çatışmaya dönüşmesini beklemiyor

Polonya Başbakan Yardımcısı ve iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi Genel Başkanı (PiS) Jaroslaw Kaczynski, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinin silahlı çatışmaya dönmesinin beklenmediğini söyledi.

Mehmet Yılmaz, Aşkın Kıyağan   | 16.11.2021
Polonya hükümeti, Belarus sınırındaki krizin silahlı çatışmaya dönüşmesini beklemiyor

Varşova

Kaczynski, basına yaptığı açıklamada, Polonya-Belarus sınırındaki krizi hibrit savaş olarak niteleyerek, ''Hibrit savaş devam ediyor ama silahların da kullanıldığı bir çatışma şimdilik görünmüyor.'' dedi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun öngörülemez birisi olduğunun ama bugüne kadar attığı adımlardan daha fazlasına cesaret etmeyeceğini belirten Kaczynski, sınırdaki gerilimin uzun süre devam edebileceğini ifade etti. Kaczynski, Belarus'un mültecilere yardım ettiği şeklindeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

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