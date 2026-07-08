Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından NATO'nun "birlik içinde, güçlü ve kendi değerlerini savunma konusunda kararlı" olduğunu söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, NATO’nun birlik içinde ve güçlü olduğunu belirtti Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından NATO'nun "birlik içinde, güçlü ve kendi değerlerini savunma konusunda kararlı" olduğunu söyledi.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Nawrocki, 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, müttefik liderlerin konuşmalarının NATO'nun uluslararası meydan okumalara yanıt vermeye hazır olduğunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Nawrocki, NATO’nun "birlik içinde, güçlü ve kendi değerlerini savunma konusunda kararlı" olduğunu vurguladı.

Zirveye katılan liderlerin Rusya'yı NATO için temel ve uzun vadeli tehdit olarak değerlendirdiğini kaydeden Nawrocki, Rusya'nın yalnızca Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş nedeniyle değil, aynı zamanda Polonya ile Orta ve Doğu Avrupa'nın güvenliği açısından da tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Nawrocki ayrıca NATO içindeki transatlantik bağların önemine dikkati çekerek, ABD'nin Polonya'nın stratejik müttefiki olduğunu vurguladı.

Zirvenin Avrupa ile ABD arasındaki işbirliğinin kalıcılığını teyit ettiğini belirten Nawrocki, "Avrupa-Atlantik bağının bugün çok iyi bir seviyede olduğu kanaatiyle zirveden ayrılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nawrocki, bunun hem ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması hem de diğer müttefiklerin açıklamalarıyla ortaya konulduğunu sözlerine ekledi.

Nawrocki zirve kapsamında Zelenskiy ile görüştü

Ankara’daki NATO Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldiklerine değinen Nawrocki, görüşmede iki ülke arasındaki tarihi meselelerde ilerleme sağlanamadığını söyledi.

Nawrocki, Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) ve Volhynia katliamının Polonya açısından "müzakereye açık olmayan" konular olduğuna işaret etti.

Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin her zamanki gibi yapıcı geçtiğini, tarafların görüşmede kendi tutumlarını teyit ettiğini aktaran Nawrocki, UPA konusundaki Polonya'nın yaklaşımını yinelediğini, ayrıca gelecekte iki ülke arasındaki işbirliğinin nasıl şekillendirilmesi gerektiğini de ele aldıklarını vurguladı.

Polonya-Ukrayna ilişkileri gerildi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rusya'ya karşı savaşan askeri birliğe "UPA Kahramanları" onursal ünvanını vermesi, Polonya'da tepkiyle karşılanmıştı.

Polonya, UPA'yı İkinci Dünya Savaşı sırasında on binlerce Polonyalının öldürülmesinden sorumlu tutuyor.

Bu gelişme üzerine iki ülke ilişkileri gerilmiş, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Zelenskiy'e 2023'te takdim edilen en yüksek devlet nişanı "Beyaz Kartal"ın geri alınmasına karar verdiğini açıklamıştı.