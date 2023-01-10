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Dünya

Polonya Başbakanı para biriminde avroya geçisin fiyatlarda artışa yol açacağını söyledi

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkenin avroya geçme ihtimaline şiddetle karşı çıktı ve bunun Hırvatistan'da yakın zamanda benimsenmesinin "kaosa" ve yaşam maliyetinde bir artışa neden olduğunu söyledi.

Saadet Firdevs Aparı   | 10.01.2023
Polonya Başbakanı para biriminde avroya geçisin fiyatlarda artışa yol açacağını söyledi

Varşova

Başbakan Morawiecki, yaptığı açıklamada, Polonya'nın para birimi zloti yerine avro kullanmaya başlaması durumunda bunun halihazırda yüzde 17'nin üzerinde olan enflasyonu artıracağını savundu.

Başbakan, bunun Polonyalılar için yaşam maliyetini artacağını belirtti.

1 Ocak'ta avroya geçen AB üyesi Hırvatistan'ın "kaos" gördüğünü ve fiyatların "fahiş" seviyelere ulaştığını değerlendiren Morawiecki, "Hırvatistan'daki fiyatlardaki kaos bizim için bir uyarı görevi görmeli." dedi.

Morawiecki, ülkenin avroya geçmeyi düşünmeye başlayabilmesi için Polonya'daki gelir düzeylerinin AB ortalamasına yaklaşması gerektiğini kaydetti.

Polonya, avroya geçiş için bir tarih belirlemedi.

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