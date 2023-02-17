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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukraynalılar Avrupa'nın güvenliği ve barış için savaşıyor

Polonya Başbakanı Morawiecki, "Ukrayna'ya yeteri kadar silah verdik, gerisini kendileri halleder' anlayışına katılmıyorum. Ukraynalılar sadece kendi bağımsızlıkları ve güvenlikleri için değil, Avrupa'nın güvenliği ve barış için savaşıyor." dedi.

Murat Temizer   | 17.02.2023
Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukraynalılar Avrupa'nın güvenliği ve barış için savaşıyor Fotoğraf: Artur Widak/AA

Varşova

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'e desteğin sürmesi gerektiğini belirterek, "'Ukrayna'ya yeteri kadar silah verdik, gerisini kendileri halleder' anlayışına katılmıyorum. Ukraynalılar sadece kendi bağımsızlıkları ve güvenlikleri için değil, Avrupa'nın güvenliği ve barış için savaşıyor." dedi.

Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Morawiecki, "Ukrayna yenilmemeli ve Rusya kazanmamalı" düşüncesinin yanlış olduğunu ifade etti.

Morawiecki, Moskova-Kiev savaşında "zorunda" kelimesinin daha fazla kullanılması gerektiğinin altını çizerek, "Rusya bu savaşı kaybetmek zorunda, Ukrayna bu savaşı kazanmak zorunda. Bu bakış açısıyla devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'e desteğin sürmesi gerektiğini belirten Morawiecki, "Ukrayna'ya yeteri kadar silah verdik, gerisini kendileri halleder' anlayışına katılmıyorum. Ukraynalılar sadece kendi bağımsızlıkları ve güvenlikleri için değil Avrupa'nın güvenliği ve barış için savaşıyor." diye konuştu.

Morawiecki, Ukraynalı askerlerin, hükümetin ve vatandaşların Rusya'ya karşı savaşı kazanmak için her türlü imkanı seferber ettiğine dikkati çekerek, Avrupa'nın da elinden gelen en güçlü şekilde destek olması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'ya F-16 verilip verilmeyeceğinin sorulması üzerine ise Morawiecki, "Bizde az sayıda F-16 var. Biz uçak verilmesini destekliyoruz ancak bu NATO ile uyumlu ve NATO kararı doğrultusunda olmalı. Biz halihazırda 250 Sovyet tipi tank teslim ettik ancak bunların yanı sıra 60 modern tankı Ukrayna'ya teslim edeceğiz ve bunun üzerine 14 Leopard tankı da vereceğiz." yanıtını verdi.

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