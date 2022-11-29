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Dünya

Polonya barınma merkezlerinde 4 aydan fazla kalan Ukraynalılardan ücret alacak

Polonya hükümeti, ülkedeki barınma merkezlerinde 4 aydan uzun süre kalan Ukraynalı mültecilerden yiyecek ve barınma için ücret almayı planlıyor.

Murat Temizer   | 29.11.2022
Polonya barınma merkezlerinde 4 aydan fazla kalan Ukraynalılardan ücret alacak

Varşova

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, mülteciler ve bütçeye yansımaları konusunda birtakım kararları içeren taslak Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

Buna göre, Polonya'da toplu barınma merkezlerinde kalan Ukrayna vatandaşları barınma ve yemek masraflarına katılacak.

Devlet tarafından finanse edilen okul yurtları ve otel odaları gibi konaklama alanlarında 120 günden uzun süre kalanlar günlük 40 zlotiden (8,83 dolar) fazla olmamak koşuluyla maliyetin yüzde 50'sini karşılamak zorunda kalacak. 180 günün tamamlanmasının ardından ise 60 zlotiden (13,25 dolar) fazla olmamak kaydıyla maliyetin yüzde 75'i mülteci tarafından karşılanacak.

Söz konusu plana yaşlılar, engelleri nedeniyle çalışamayanlar ve hamileler dahil edilmeyecek.

Polonya Sosyal Sigorta Kurumu, bir Ukrayna vatandaşının ülkeye her giriş ve çıkış tarihinde bilgilendirilecek ve Polonya'dan ayrılan kişilere yardım ödemeleri askıya alınabilecek.

Yeni kuralların 1 Mart 2023 itibarıyla geçerli olması bekleniyor. Bakanlar Kurulu'nda alınan kararların sonraki onaylanma mercii ise Polonya Meclisi olacak.

Polonya'ya Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başından bu yana 8 milyon Ukraynalı mülteci giriş yaptı. Bunların büyük kısmı ya ülkelerine geri döndü ya da Batı Avrupa ülkelerine sığındı.

Polonya topraklarında halihazırda yaklaşık 1,5 milyon Ukraynalının yaşadığı belirtiliyor.

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