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Dünya

PKK/YPG'li teröristler, Suriye'nin Deyrizor ilinde 2 kadına tecavüz edip öldürdü

Terör örgütü PKK/YPG mensupları, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Arap aşiretinden 2 kadına tecavüz ederek öldürdü.

Ömer Koparan, Ethem Emre Özcan   | 23.12.2022
PKK/YPG'li teröristler, Suriye'nin Deyrizor ilinde 2 kadına tecavüz edip öldürdü

Deyru z Zor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, Deyrizor'un Sur köyünde Bakkara Aşireti'ne mensup 2 kadına tecavüz ederek öldürdü.

Bu olaydan sözde Deyrizor Askeri Meclisi sorumlusu elebaşı Ebu Havle ve beraberindeki teröristleri sorumlu tutan bölge halkı, terör örgütüne karşı gösteriler düzenleyerek tepki gösterdi.

Protestocular, Deyrizor'un Sur ve Hısan Kisre köylerinde örgüte ait yol kontrol noktalarını kaldırarak giriş ve çıkışları kapattı.

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü 2016'dan bu yana terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunuyor.

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