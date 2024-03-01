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Dünya

PKK/YPG'lı teröristler, Halep'te muhalif Kürt parti ofisine saldırdı

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’nin Halep ilinde işgalinde tuttuğu Aynularap ilçesinde, muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyine (ENKS) üye parti ofisini tahrip etti.

Eşref Musa  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
PKK/YPG'lı teröristler, Halep'te muhalif Kürt parti ofisine saldırdı

Tel Abyad

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Halep'in Aynularap ilçesinde PKK/YPG'li teröristler, öğle saatlerinde muhalif Kürtlerin oluşturduğu ENKS'nin üye partisinin ofisini bastı.

PKK/YPG'li teröristler, muhalif Kürtlerin ofisini talan etmesinin ardından ofis teçhizatını ateşe verdi.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde işgalinde tuttuğu Derbasiye ilçesinde 20 Nisan 2022 tarihinde muhalif Kürtlerin oluşturduğu ENKS'nin bir ofisini basarak ateşe vermişti.

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