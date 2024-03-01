PKK/YPG'lı teröristler, Halep'te muhalif Kürt parti ofisine saldırdı
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’nin Halep ilinde işgalinde tuttuğu Aynularap ilçesinde, muhalif Kürtlerin oluşturduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyine (ENKS) üye parti ofisini tahrip etti.
Tel Abyad
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Halep'in Aynularap ilçesinde PKK/YPG'li teröristler, öğle saatlerinde muhalif Kürtlerin oluşturduğu ENKS'nin üye partisinin ofisini bastı.
PKK/YPG'li teröristler, muhalif Kürtlerin ofisini talan etmesinin ardından ofis teçhizatını ateşe verdi.
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde işgalinde tuttuğu Derbasiye ilçesinde 20 Nisan 2022 tarihinde muhalif Kürtlerin oluşturduğu ENKS'nin bir ofisini basarak ateşe vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.