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Dünya

PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T. Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor

Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, Anneler Günü'nü ilk kez kızı olmadan geçireceği için üzgün olduğunu belirtti.

Cüneyt Karadağ   | 08.05.2020
PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T. Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor

Berlin

Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, Anneler Günü'nü ilk kez kızı olmadan geçireceği için üzgün olduğunu belirtti.

Maide T, üzerinde kızı Nilüfer'in (20) fotoğrafı bulunan tişörtle Federal Meclis (Bundestag) önünde eylem yaptı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Maide T, tüm annelerin pazar günkü Anneler Günü'nü tebrik etti.

İlk kez kızından ayrı Anneler Günü geçireceği için çok üzgün olduğunu belirten Maide T, şunları söyledi:

''Çok buruk bir Anneler Günü yaşıyorum. Bu acıyı kelimelerle ifade edemem. Diliyorum ki hiçbir anneyi Allah evladıyla sınamasın. Çok büyük bir acı. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Bana bu acıları yaşatan her kimse Allah onlara mislini yaşatsın. Çocuğumu istiyorum. Çocuğum yaşasın istiyorum. Çocuğum hiç kimse için ölmek zorunda değil. Çocuklarımız ölmeyi hak etmiyor, yaşamayı hak ediyor.''

Sesini daha fazla duyurmak amacıyla farklı yerlerde eylem yapacağını dile getiren Maide T, ''AB Komisyonu ile Brüksel'deki terör örgütüne yakın derneğin önünde eylem yapmayı planlıyorum. Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan ailelerin sesini Avrupalı siyasetçilere duyurmak istiyorum.'' diye konuştu.

Kızına kavuşabilmek için Başbakan Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'den yardım isteyen Maide T, ''Lütfen bu konuda daha fazla sessiz kalmasınlar.'' dedi.

Maide T, gelecek hafta avukatıyla görüşerek kızının kaçırılmasına aracılık ettiğini öne sürdüğü dernek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını sözlerine ekledi.

Maide T'nin eylemine, Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Kadın Kolları ve Vatan Partisi Berlin Öncü Kadın Derneği üyelerinin de aralarında bulunduğu kadınlar destek verdi.

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