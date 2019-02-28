'PKK paçavralarını sallamak ifade özgürlüğü değil terörü övmektir'

Türkiye'nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener, terör örgütü PKK unsurlarının hafta başında Avrupa Konseyi binası önündeki eylemleri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

PKK yanlılarının gösteri adı altında çevreye, kamusal düzene ve güvenlik güçlerine zarar verdiğini belirten Esener, "Bu insanlar terörü, terörizmi mazur gösterme çabası içerisinde. Bir suçluyu övmek esasında suç sayılmalı. Teröristbaşı Öcalan'ın posterini taşımak, PKK'nın paçavralarını sallamak ifade özgürlüğü değil, terörizmi övmektir." diye konuştu.

Esener, uluslararası ortaklarını bu çerçevede uyardıklarını söyleyerek "Bazen anlamak istemiyorlar, bazen anlıyorlar işlerine gelmiyor. Strazburg'da 6 ay içerisinde üçüncü şiddet olayı." ifadelerini kullandı.

"Bu Kürtlere karşı da bir hakaret sayılmalıdır"

Eskiden Avrupa Konseyine giriş çıkışların son derece rahat olduğuna dikkati çeken Esener, "Ne yazık ki 1999'dan itibaren, PKK sempatizanları nedeniyle giriş çıkışlarda ciddi bariyerler konuldu. Neredeyse stadyuma girer gibi girişler yapıldı. Bu üzüntü verici." değerlendirmesinde bulundu.

Esener, Öcalan'ın Kürtlerin sözde lideri gibi gösterilmesinin Kürt halkına da bir "hakaret" olduğunu kaydederek "Bu Kürtlere karşı da bir hakaret sayılmalıdır. Ben inanıyorum ki Kürt halkının çoğunluğu zaten bu adamları desteklemiyor. Herkes terörden zarar görüyor ve bıkmış durumda." dedi.

Fransa'nın Strazburg kentinde eylem yapan terör örgütü PKK yandaşları, pazartesi günü Avrupa Konseyi binasına ve polise saldırmıştı.

Taş ve tehlikeli cisimler atarak Avrupa Konseyi binasının camlarını ve kapısını kıran PKKsempatizanları, binanın dışındaki çöp bidonunu da ateşe vermişti. Taşlarla üç polisi yaralayan terör örgütü yandaşlarından 43'ü gözaltına alınmıştı.