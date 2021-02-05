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Dünya

Pfizer, Hindistan'a yaptığı Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı başvurusunu geri çekti

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Hindistan'dan, Alman BioNTech ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için acil kullanım onayı talebini geri çekti.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 05.02.2021
Pfizer, Hindistan'a yaptığı Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı başvurusunu geri çekti

Ankara

Yeni Delhi Televizyonu'nun (NDTV) haberine göre, Pfizer şirket sözcüsü, Hindistan'da Kovid-19 aşısının acil kullanım izni için yaptıkları başvuruyu geri çektiklerini bildirdi.

Pfizer'in, Hindistan ilaç düzenleyici kurumunun istediği ek bilgilerle başvurusunu yeniden sunacağı ifade edildi.

Hindistan'a Kovid-19 aşısının acil kullanım izni için başvuran ilk aşı üreticisi Pfizer'di.

Ülkede 10 milyon 803 bin 533 kişide Kovid-19 tespit edilmiş, 154 bin 862 kişi virüsten hayatını kaybetmişti.

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