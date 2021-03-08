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Dünya

Pentagon'dan Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, geçen hafta Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşen askeri helikopter kazasında yaşamını yitiren Türk askerleri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dildar Baykan   | 08.03.2021
Pentagon'dan Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

Washington

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pentagon'un geçen haftaki helikopter kazasında askerlerin yaşamını yitirmesinden dolayı üzgün olduğunu belirtti.

John Kirby, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabını da etiketlediği paylaşımında, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye yaşamını kaybeden askerler için en derin taziyelerimizi iletiyoruz ve yaralananlara da acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Bingöl'den kalkan askeri helikopter, 4 Mart'ta Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşmüştü. Helikopterde bulunan askerden 11'i şehit olmuş, 2'si yaralanmıştı.

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