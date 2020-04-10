Pentagon, Türkiye’nin İspanya ve İtalya’ya yardımlarını takdirle karşıladı: Türkiye oldukça cömert bir ülke
Pentagon Müsteşar Yardımcısı Ryan, "İspanya ve İtalya bu yardımdan dolayı son derece müteşekkirdi. Türkiye’nin (Avrupa’da) başka bir ülkeye de yardım edip etmediğimden haberim yok ancak olursa da şaşırmam çünkü Türkiye oldukça cömert bir ülke." dedi
Washington
ABD Savunma Bakanlığı NATO ve Avrupa’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Ryan, Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İspanya ve İtalya’ya yaptığı tıbbi malzeme yardımını takdirle karşıladıklarını söyledi.
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Telekonferans yöntemi ile Pentagon’da basın toplantısı düzenleyen Ryan, Rusya ve Çin’in NATO ülkelerinde salgına yönelik dezenformasyon yaptığını söyledi.
NATO ülkeleri arasında salgınla mücadele konusunda önemli bir işbirliğinin söz konusu olduğunu anlatan Ryan, bir soru üzerine Türkiye’nin İspanya ve İtalya’ya tıbbi malzeme yardımını takdirle karşıladıklarını söyledi. Ryan, "İspanya ve İtalya da bu yardımdan dolayı son derece müteşekkirdi. Türkiye’nin (Avrupa’da) başka bir ülkeye de yardım edip etmediğimden haberim yok ancak olursa da şaşırmam çünkü Türkiye oldukça cömert bir ülke." diye konuştu.
Türkiye, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, yerli ve milli imkanlarla üretilen tıbbi yardım malzemesini salgından en çok etkilenen İspanya ve İtalya’ya askeri uçakla göndermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.