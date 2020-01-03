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Dünya

Pentagon: Süleymani, ABD Başkanı Trump'ın talimatı ile öldürüldü

Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Kasım İleri   | 03.01.2020
Pentagon: Süleymani, ABD Başkanı Trump'ın talimatı ile öldürüldü

Washington

Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı.

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