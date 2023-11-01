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Dünya

Pentagon, Kuzey Kore'nin üçüncü casus uydu fırlatma girişimini takip edeceğini bildirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin üçüncü balistik füze teknolojisini kullanarak yörüngeye casus uydu fırlatma girişimini izlemeye devam edeceklerini bildirdi.

Dilara Karataş  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Pentagon, Kuzey Kore'nin üçüncü casus uydu fırlatma girişimini takip edeceğini bildirdi

Ankara

Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ryder, Kuzey Kore'nin girişimi hakkında ellerindeki bilgileri paylaşmayacağını ancak Pyongyang yönetiminin üçüncü casus uydu fırlatma girişiminin takip edileceğini söyledi.

İsrail-Filistin çatışması ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki faaliyetlerini etkileyebileceğine ilişkin yorumlar hakkında konuşan Ryder, Washington'ın Güney Kore ve Japonya'ya yönelik "genişletilmiş caydırıcılık" taahhüdünü yineledi.

Ryder, müttefikleri Güney Kore ve Japonya'yla yakından çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesi gerçekleştirmiş ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, bu başarısız girişimin ardından ekimde yeniden deneme yapılacağını bildirmişti.

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