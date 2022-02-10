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Dünya

Pentagon, Kabil saldırısında bazılarının ABD askerlerince vurulduğu iddialarını reddetti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın kapısındaki terör saldırısında ölenlerin bir kısmının Amerikan askerlerinin açtığı ateş sonucu öldüğü iddialarını reddetti.

Kasım İleri   | 10.02.2022
Pentagon, Kabil saldırısında bazılarının ABD askerlerince vurulduğu iddialarını reddetti

Washington

CNN televizyonunun kapsamlı araştırmasında, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın kapısında 26 Ağustos 2021’de düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerden bazılarının ABD askerlerinin açtığı ateşle öldüğünü ortaya çıkarması tartışmalara yol açtı.

Günlük basın toplantısında CNN’nin araştırmasına ilişkin sorulara yanıt veren Kirby, “Yaptığımız soruşturmanın kapsamlı ve güvenilir olduğuna inanıyoruz. (Bulgular) gayet kesindi ve soruşturma ekibi burada bir saatten fazla yaptıkları işin detaylarını size anlattı. Onların yaptığı işten alıntı yapmam gerekirse soruşturmada bizden veya Afganlardan herhangi birinin silahla vurulduğuna dair herhangi bir kanıt yok.” ifadelerini kullandı.

Kirby, bu konuda başkaca bir soruşturma olup olmayacağı sorusuna yanıt vermedi.

Pentagon soruşturmasında o gün ölen 170 Afgan ve 13 ABD askerinin tamamının patlamada yaşamını yitirdiği ifade edilmişti ancak CNN'in dört ay süren araştırmasında ölenlerin bazılarının ABD askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Haberde, 70'ten fazla tanıkla ve ölenlerin aileleriyle konuşulduğu, tıbbi kayıtların incelendiği, olay yerinin video, fotoğraf ve seslerinin analiz edildiği; buna dayanarak tek bir patlamada bu kadar çok insanın ölmesinin mümkün olmadığı aktarılmıştı.

Saldırı kurbanlarına bakan beş hastanedeki sağlık personeli ve yöneticiler, kurşun yaralarının varlığını doğruladığı ve bir doktor kurşunları kendisinin çıkardığını anlattığı, hayatta kalanlar ve ölen bazı kişilerin aileleri ölü ve yaralıların bazılarının vurulduğu konusunda ısrar ettiği kaydedilmişti.



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