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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Pentagon: Gazze’deki yüzer iskele halen İsrail’in Aşdod Limanı'nda tutuluyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Haziran’da bir kez daha sökülen Gazze’deki yüzer iskelenin halen İsrail’in Aşdod Limanı'nda tutulduğunu açıkladı.

İslam Doğru  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Pentagon: Gazze’deki yüzer iskele halen İsrail’in Aşdod Limanı'nda tutuluyor Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA

New York

Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İnsani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze’ye kurulan yüzer iskelenin güncel durumuna yönelik soruya Ryder, "İskele halen Aşdod Limanı'nda tutuluyor, Gazze’ye kurulmadı. Şu anda hava koşullarını izlemeye devam ediyoruz. Buna bağlı olarak, yakında yeniden kurulum tarihiyle ilgili güncelleme yapacağız." yanıtını verdi.

Ryder, AA muhabirinin sorusu üzerine, Dünya Gıda Programı'nın (WFP) yardımların bir kısmını indirildikleri yerden depolara ve dağıtım merkezlerine taşımaya başladığını belirterek yardımın güvenli dağıtımı için insani yardım kuruluşları, İsrail ordusu ve ABD güçlerinden oluşan bir koordinasyon hücresinin kurulduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu olan WFP, İsrail'in yüzer iskele yakınındaki askeri faaliyetleri nedeniyle geçen ay yardım dağıtımını durdurduğunu açıklamıştı.

Pentagon, 28 Haziran’da, olumsuz hava koşullarını gerekçe göstererek Gazze'ye kurulan yüzer iskelenin bir kez daha söküldüğünü, karaya indirilen yardım malzemelerinin Gazze halkına ulaştırılamadığı için depolama alanının da dolma noktasına geldiğini bildirmişti.

Yüzer iskele Gazzeliler için hayal kırıklığına dönüştü

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta yaptığı son Birliğin Durumu konuşmasında, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması için bölgeye yüzer iskele kurulacağını duyurmuştu.

İsrail’in kara sınırından Gazze’ye insani yardım girişlerini engellemesine çözüm olarak planlanan yüzer iskelenin kurulumu iki aydan fazla sürerek 17 Mayıs’ta bitirilmişti. Ancak 25 Mayıs’ta çıkan fırtına sonucu yüzer iskele parçalara ayrılmış, "fiyasko" eleştirileri altında İsrail’de yapılan onarımdan sonra 7 Haziran’da tekrar yerine kurulmuştu.​​​​​​​

Pentagon, ilk olarak 320 milyon dolar harcandığı açıklanan Gazze'deki yüzer iskelenin toplam maliyetinin, ikinci kurulum için tamiri dahil yaklaşık 230 milyon dolar olarak yeniden belirlendiğini duyurmuştu.

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