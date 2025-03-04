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Dünya

Pentagon, DOGE'nin ilk incelemesine göre yaklaşık 80 milyon dolarlık tasarruf sağlanabileceğini bildirdi

Pentagon, Hükümet Verimlilik Departmanı tarafından yapılan ilk incelemede "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" programlarına yönelik harcamalarının kaldırılmasıyla yaklaşık 80 milyon dolarlık tasarruf sağlanabileceğinin tespit edildiğini açıkladı.

Şilan Turp  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Pentagon, DOGE'nin ilk incelemesine göre yaklaşık 80 milyon dolarlık tasarruf sağlanabileceğini bildirdi

Ankara

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) X hesabından, Pentagon Sözcüsü Sean Parnell'in konuyla ilgili açıklamalarının bulunduğu bir video paylaşıldı.

Sözcü Parnell, paylaşımda, Bakanlığın "savurgan harcamaların" azaltılması konusunda Elon Musk'ın başında olduğu DOGE ile çalıştığını ifade ederek yapılan ilk incelemeler sonucunda elde edilen bulguların, yaklaşık 80 milyon dolarlık tasarruf sağlanabileceğini gösterdiğini aktardı.

Parnell, DOGE tarafından tespit edilen Pentagon harcamalarının, Hava Kuvvetlerinde DEI dönüşümü ve eğitimi için harcanan 1,9 milyon dolar ve Afrika'da iklim tehlikelerine karşı dayanıklılık konusunda sosyal ve kurumsal zararların incelenmesi için Florida Üniversitesine verilen 1,6 milyon dolar da dahil olmak üzere, çoğunlukla DEI programları ve iklim değişikliği araştırmalarına giden milyonlarca dolardan oluştuğunu belirtti.

Söz konusu harcamaların "ordunun temel işlevleri arasında olmadığına" işaret eden Parnell, "Bizim işimiz bu değil. Bu tür şeyler temel misyonumuzdan uzaklaşmamıza neden oluyor." ifadelerini kullandı.

DEI programı nedir?

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" adı altında yürütülen DEI programı çerçevesinde özellikle iş yerlerinde ve okullarda daha "adil ve eşit" ortam oluşturmak için çalışmalar yürütülmüştü.

Öte yandan DEI, son yıllarda "siyasileştiği ve kendi ideolojisini dikte ettiği" gerekçesiyle eleştiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından, "Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlıklı kararnameyi imzalamış, ardından programın yürürlükten kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.

Pentagon, tüm sivil ve askeri birimlerden internet siteleri ve sosyal medya platformlarından DEI'yi teşvik eden içeriklerin kaldırılmasını istemişti.

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