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Dünya

Pentagon: Diplomasi seçeneği var halen Putin'in önünde

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü (Pentagon) John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'ya girmeye yakın olduğunu ifade ederek, tüm bunlara gerek olmadığını ve diplomasi seçeneğinin halen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önünde olduğunu söyledi.

Kasım İleri   | 24.02.2022
Pentagon: Diplomasi seçeneği var halen Putin'in önünde

Washington

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınağına ilişkin, "Halen kabiliyetlerini, yakın zaman içinde potansiyel bir adım atacağına inanmamıza neden olacak şekilde yerleştiriyor. Bunun nasıl bir adım olacağını ve zamanlamasının nasıl olacağından emin değiliz ama Rusya'nın güçlerini sınıra doğru yaklaştırmaya devam ettiğini ve kendilerini Ukrayna'ya askeri harekat düzenleyecek ileri bir teyakkuz seviyesine çıkardıklarını görüyoruz." dedi.

Kirby, ABD'nin yanı sıra diğer NATO ülkelerinin de aynı şekilde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya kararlı olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Sözcü, ABD'nin Ukrayna'ya siber saldırılara karşı direniş eğitimi verdiklerini ve Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceklerini belirtti.

Putin'in Ukrayna'ya savaş açarak sadece Ukraynalıların hayatını değil aynı zamanda Rus askerlerinin hayatını da tehlikeye attığını belirten Kirby, "Tekraren ifade ediyorum, bu şekilde olmak zorunda değil. Başka bir tercih yapabilir. Halen elindeki seçeneklerden biri diplomasidir. Ancak bunu tercih ettiğine dair emare göremiyoruz." dedi.

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