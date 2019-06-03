Pençe Harekatı'nda teröristlere ait 500 metre uzunluğundaki mağara kullanılamaz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde liderlerince kullanılan altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara kullanılamaz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500m. uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.https://t.co/KbXn0ry3MZ#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/MjLcetnFEO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 3 Haziran 2019
Harekatta terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.
Ayrıca Milli ATAK taarruz helikopterlerince gece harekatında tespit edilen hedefler başarıyla etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.