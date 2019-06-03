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Dünya

Pençe Harekatı'nda teröristlere ait 500 metre uzunluğundaki mağara kullanılamaz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütünün sözde liderlerince kullanılan altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara kullanılamaz hale getirildi.

Sefa Şahin   | 03.06.2019
Pençe Harekatı'nda teröristlere ait 500 metre uzunluğundaki mağara kullanılamaz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Harekatta terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.

Ayrıca Milli ATAK taarruz helikopterlerince gece harekatında tespit edilen hedefler başarıyla etkisiz hale getirildi.

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