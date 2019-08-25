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Dünya

Pençe-3 Harekatı kapsamında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmet Tosun   | 25.08.2019
Pençe-3 Harekatı kapsamında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatları gerçekleştirildi.

Silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu operasyonda, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Pençe-3 Harekatı kapsamında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi