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Dünya

Pasifik Okyanusu'nda etkili olan Kristy Kasırgası "kategori 2" şiddetine ulaştı

Meksika'nın batı açıklarında, Pasifik Okyanusu'nda etkili olan Kristy Kasırgası'nın "kategori 2" şiddetine yükseldiği bildirildi.

Aynur Şeyma Asan  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Pasifik Okyanusu'nda etkili olan Kristy Kasırgası "kategori 2" şiddetine ulaştı

Mexico City

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kristy Kasırgası, Meksika'nın Baja California eyaleti açıklarını etkisi altına alan tropikal fırtınanın "kategori 1" şiddetinde kasırgaya dönüşmesi sonucu oluştu.

Saatte 31 kilometre hızla Pasifik Okyanusu'nda batıya hareket eden kasırganın yol açtığı rüzgarların hızı saatte maksimum 155 kilometreye ulaştı.

Şiddeti "kategori 2"ye yükselen Kristy Kasırgası'nın "kategori 3"e ulaşmasının beklendiği ancak karaya vurmasının beklenmediği ifade edildi.

Öte yandan, Küba'yı vuran tropikal fırtına "Oscar" etkisini kaybetti.

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