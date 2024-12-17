Pasifik ada ülkesi Vanuatu'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 1 kişi öldü
Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Vanuatu'daki depremin merkez üssünün başkent Port Vila'nın 30 kilometre açıklarında meydana geldiği bildirildi.
Yerin yaklaşık 57 kilometre derinliğinde kaydedilen 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan tsunami uyarısı daha sonra kaldırıldı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, depremde 1 kişi öldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.