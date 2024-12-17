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Dünya

Pasifik ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti.

17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Pasifik ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Vanuatu'daki depremin merkez üssünün başkent Port Vila'nın 30 kilometre açıklarında meydana geldiği bildirildi.

Yerin yaklaşık 57 kilometre derinliğinde kaydedilen 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan tsunami uyarısı daha sonra kaldırıldı.

CBS News’in haberine göre, Fiji’deki Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) yetkilisi Katie Greenwood, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde çok sayıda kişinin ağır yaralandığını ve en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, depremin neden olduğu yıkım ve toprak kayması anlarına yer verildi.

Başkent Port Vila'da bulunan ABD Büyükelçiliği, Fransa Büyükelçiliği, İngiliz Yüksek Komisyonu ve Yeni Zelanda Yüksek Komisyonu'nun da bulunduğu kompleksin de depremde hasar alan çok sayıda binanın arasında olduğu bildirildi.

ABD'nin Port Vila Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, personelin tamamının güvende olduğu ancak binanın bir sonraki karara kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Öte yandan, Avustralya'daki bazı hava yolu şirketlerinin havaalanında meydana gelen hasar nedeniyle Port Vila'ya uçuşlarını iptal ettiği açıklandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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