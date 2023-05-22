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Dünya

Paris'teki asırlık gastronomi okulu Ferrandi'de Türk mutfağı tanıtıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te asırlık Fransız gastronomi ve otelcilik okulu Ferrandi'de düzenlenen etkinlikte Hatay'a özgü lezzetler ikram edildi.

Esra Taşkın  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
Paris'teki asırlık gastronomi okulu Ferrandi'de Türk mutfağı tanıtıldı Fotoğraf: Esra Taşkın/AA

Paris

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde her yıl mayıs ayında düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, 1920'den bu yana faaliyet gösteren Ferrandi'de Hatay kentine özgü lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'nin düzenlediği etkinliğe Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatma Özsoy, Ferrandi Müdür Yardımcısı Gregoire Auzenat, Ferrandi öğrencileri ve basın mensupları katıldı.

Türkiye'den gelen şefler Adıgüzel Yıldız, Süreyya Çetin ve Zeynel Aksar, davetlilere Hatay usulü meze sunumu yaptı.

Türkçe ve Fransızca yapılan eğitici sunumda Hatay'dan getirilen baharatlar ve malzemeler kullanıldı.

Davetlilere mezenin yanı sıra vişneli yaprak sarma ve kuru patlıcan dolması ikram edildi.

Türk şefler Hatay lezzetlerinin hazırlık ve pişirme sürecine ilişkin püf noktaları da öğrencilerle paylaştı.

Büyükelçi Onaner, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'de ve yurt dışında Türk mutfağını tanıtmak için etkinlikler düzenlendiğini anımsattı.

Onaner, "Bu ekibin ve yaptıkları yemeklerin özelliği Hatay yöresinin mutfağına ait olmasıdır." dedi.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında Hatay'ın da bulunduğunu dile getiren Onaner, bunun, Hatay'ın özel mutfağını öne çıkarmak istemelerinin nedenlerinden olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Onaner, Hatay ve Gaziantep yörelerinin mutfaklarının meşhur olduğuna dikkati çekti.

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