Paris'te tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı
Fransa'nın başkenti Paris'te tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Paris
Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'te Lyon Garı'nda bu sabah yerel saatle 08.00 sularında, bıçaklı bir kişi saldırı düzenledi.
Saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis tarafından gözaltına alınan 32 yaşındaki şüphelinin saldırıyı düzenleme nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.