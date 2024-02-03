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Dünya

Paris'te tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'te tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Esra Taşkın  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Paris'te tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı

Paris

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'te Lyon Garı'nda bu sabah yerel saatle 08.00 sularında, bıçaklı bir kişi saldırı düzenledi.

Saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis tarafından gözaltına alınan 32 yaşındaki şüphelinin saldırıyı düzenleme nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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