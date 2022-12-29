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Dünya

Paris'te Sen Nehri'nde tur ve gezi düzenleyen gemilerin çalışanları greve gitti

Fransa'nın başkenti Paris'te Sen Nehri üzerinde tur ve gezi gemilerinin çalışanlarının, maaş artışı talebiyle greve gittiği belirtildi.

Esra Taşkın   | 29.12.2022
Paris'te Sen Nehri'nde tur ve gezi düzenleyen gemilerin çalışanları greve gitti Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Paris

Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu'nun haberine göre, Sen Nehri'nde tur ve gezi gemilerini işleten Sodexo şirketinin yan kuruluşları Batobus ve Bateaux Parisiens'in çalışanları, maaş artışı ve ek prim talebiyle iş bıraktı.

Grev yapan çalışanlar, Eyfel Kulesi yakınlarında toplandı.

İşçiler, maaşlarının artırılmasını talep ediyor.

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