Paris'te Notre Dame Katedrali'nin çatısı çıkan yangında çöktü
Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin çatısının çıkan yangın sonucu çöktüğü bildirildi.
Paris
Fransa'da Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde yangının çıktığı bildirildi.
Notre Dame Katedrali'nin çatısının tamamı çıkan yangın sonucu çöktü.
Açıklamada, yangın nedeniyle katedralden uzak durulması çağrısında bulunuldu.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.