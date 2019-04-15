Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.56
Dolar
5.81
BIST 100
95,191.67
Altın
1,288.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Paris'te Notre Dame Katedrali'nin çatısı çıkan yangında çöktü

Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin çatısının çıkan yangın sonucu çöktüğü bildirildi.

Yusuf Özcan   | 15.04.2019
Paris'te Notre Dame Katedrali'nin çatısı çıkan yangında çöktü

Paris

Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı


Fransa'da Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde yangının çıktığı bildirildi.  

Notre Dame Katedrali'nin çatısının tamamı çıkan yangın sonucu çöktü.

Açıklamada, yangın nedeniyle katedralden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Birliği'nin Libya çıkmazı
GÖRÜŞ - 'Büyük Amerika'nın saadet zinciri müttefikleri için pranga: F-35
Sudan ve Cezayir örnekleri: Arap dünyasında değişim talebi sürüyor
Türkiye’nin NATO müttefikleri nasıl S-400 ‘reklamı’ yaptı?
Sudan’da 'yumuşak geçiş' darbesi

Benzer haberler

Lille, PSG'ye şampiyonluk turu için izin vermedi

Lille, PSG'ye şampiyonluk turu için izin vermedi

Paris'te polise 'ırkçı muamelelerde bulunma' talimatı verildiği iddiası

Paris'te korkutan yangın

Fransa'da sarı yelekliler sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler sokaklarda
Paris'te düzensiz göçmenlere 'tahliye' operasyonu

Paris'te düzensiz göçmenlere 'tahliye' operasyonu
Paris'te 350 bin avroluk soygun

Paris'te 350 bin avroluk soygun