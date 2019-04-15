Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın
Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin çatısı çıkan yangında çöktü. Katedraldeki yangının söndürülememesi nedeniyle çevre binaların tahliye edilmesine karar verildi.
Paris
Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında çatının tamamen çöktüğü bildirildi.
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Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmalarının yapıldığı bölümde yangın çıktığı, katedralin çatısının tamamen çöktüğü belirtildi.
Açıklamada, yangın nedeniyle katedralden uzak durulması çağrısında bulunuldu.
Paris Savcılığı yangının nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.
Notre Dame Katedrali'nin çevresi tahliye ediliyor
Paris Belediyesi, devam eden yangın nedeniyle tahliye işlemlerini yürütmek için kriz masası oluşturdu. Paris polisinin aldığı karar çerçevesinde katedralin etrafındaki evler, oteller ve iş yerlerinin tahliye edilmesine başlandı.
#Canlı: #Fransa'nın başkenti #Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde yangın https://t.co/sQt1d4bxOM— AA Canlı (@AACanli) 15 Nisan 2019
Olay yerinde doktorlar bulunduruluyor. Tahliye edilen mahalle sakinleri ile otellerde kalan turistler için barınaklar oluşturuldu, bu alanlara yatak ve gıda maddeleri gönderildi, tahliye edilenlerin geceyi barınaklarda geçirebileceği belirtildi.
Paris İtfaiyesi: Yangının söndürülebileceğinden emin değiliz
Paris İtfaiyesi, Notre Dame Katedrali'ndeki yangının söndürülüp söndürülemeyeceğinden emin olamadıklarını duyurdu.
Macron: Notre Dame alevler içinde, tüm ulus duygu yüklü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin taleplerine ilişkin yapacağı konuşmayı iptal ederek olay yerine hareket etti.
Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Macron, "Notre Dame alevler içinde. Tüm ulus duygu yüklü. Düşüncelerim bütün Fransızlar ve Katolik dünyasıyla beraber. Tüm yurttaşlarımız gibi ben de parçamızın bu akşam yanmasından üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Bu arada Macron da olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra polisin yaptığı toplantıya katıldı.
Notre Dame Katedrali Sözcüsü Andre Finot, "Her şey yanıyor, 19. yüzyıldan, 13. yüzyıldan kalan her yer yanıyor, hiçbir şey kalmayacak." açıklamasını yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.