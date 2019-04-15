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Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı
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Dünya

Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın

Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin çatısı çıkan yangında çöktü. Katedraldeki yangının söndürülememesi nedeniyle çevre binaların tahliye edilmesine karar verildi.

Yusuf Özcan,Şerife Çetin,Hasan Esen   | 15.04.2019
Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın

Paris

Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı



Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangında çatının tamamen çöktüğü bildirildi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmalarının yapıldığı bölümde yangın çıktığı, katedralin çatısının tamamen çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle katedralden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Paris Savcılığı yangının nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.

Notre Dame Katedrali'nin çevresi tahliye ediliyor

Paris Belediyesi, devam eden yangın nedeniyle tahliye işlemlerini yürütmek için kriz masası oluşturdu. Paris polisinin aldığı karar çerçevesinde katedralin etrafındaki evler, oteller ve iş yerlerinin tahliye edilmesine başlandı.

Olay yerinde doktorlar bulunduruluyor. Tahliye edilen mahalle sakinleri ile otellerde kalan turistler için barınaklar oluşturuldu, bu alanlara yatak ve gıda maddeleri gönderildi, tahliye edilenlerin geceyi barınaklarda geçirebileceği belirtildi. 

Paris İtfaiyesi: Yangının söndürülebileceğinden emin değiliz

Paris İtfaiyesi, Notre Dame Katedrali'ndeki yangının söndürülüp söndürülemeyeceğinden emin olamadıklarını duyurdu.

Macron: Notre Dame alevler içinde, tüm ulus duygu yüklü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin taleplerine ilişkin yapacağı konuşmayı iptal ederek olay yerine hareket etti. 

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Macron, "Notre Dame alevler içinde. Tüm ulus duygu yüklü. Düşüncelerim bütün Fransızlar ve Katolik dünyasıyla beraber. Tüm yurttaşlarımız gibi ben de parçamızın bu akşam yanmasından üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada Macron da olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra polisin yaptığı toplantıya katıldı. 

Notre Dame Katedrali Sözcüsü Andre Finot, "Her şey yanıyor, 19. yüzyıldan, 13. yüzyıldan kalan her yer yanıyor, hiçbir şey kalmayacak." açıklamasını yaptı. 

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