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Dünya

Paris'te küresel finansal sistemin reforme edilmesi için mutabakat sağlandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Küresel Mali Pakt Zirvesi'nde küresel finansal sistemin derinden reforme edilmesi için mutabakata varıldığını belirtti.

Esra Taşkın  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
Paris'te küresel finansal sistemin reforme edilmesi için mutabakat sağlandı

Paris

Macron, Paris'te dün başlayan zirvenin kapanış törenindeki konuşmasının ardından Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, zirvede küresel mali sistemin daha etkili ve adaletli kılınması konusundaki reformda mutabakata varıldığını kaydetti.

IMF'nin özel çekme haklarından 100 milyar avronun en yoksul ülkelere verilmesi hedefine ulaşıldığını dile getiren Macron, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliğiyle mücadelesine destek için yıllık 100 milyar dolar finansman sağlama taahhüdüne yakında varılacağını belirtti.

Macron, kalkınma bankalarının gelecek yıllarda kredi tahsis etme kapasitesini 200 milyar dolara çıkarmasını beklediklerini söyledi.

Yeni zirve 2 yıl sonra Paris'te

Zirvede varılan mutabakatın takibini yapacak bir kurum oluşturduklarını söyleyen Macron, 2 yıl içinde sonuçları değerlendirmek için Paris'te yeni bir zirvede bir araya geleceklerini ifade etti.

Denizcilik sektörüne uluslararası vergi getirilmesinden yana olduğunu kaydeden Macron, "Ancak Çin, ABD ve birkaç Avrupa ülkesi bizi takip etmezse bunun hiçbir etkisi olmaz" dedi.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto , zirvede hiçbir ülkenin yoksullukla ve iklim değişikliğiyle mücadele arasında tercih yapmamasını kararlaştırdıklarını söyleyerek, en savunmasız ve yoksul ülkeleri desteklemek için ek kaynaklar oluşturmak için anlaştıklarını ifade etti.

52 ülkenin borç içinde olduğunu belirten Ruto, bu borçların yeniden yapılandırılmasının veya borçların askıya alınmasının masaya yatırılması gerektiğini belirtti.

Çin ve Batı arasındaki gerginliklerin "sağlıksız" olduğu değerlendirmesi

Ruto, Çin ile Batı arasındaki gerginliklerin "sağlıksız" ve "gereksiz" olduğu yorumunda bulunarak, Macron'u eylülde Kenya'da düzenlenecek Afrika İklim Zirvesi'ne davet etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, zirvenin küresel mali sisteminin mimarisini reform etme çabasında önemli bir adım teşkil ettiğini kaydederek, dünya çağında borçlanma konusunda harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Borçlanmanın küresel bir sorun olduğunu kaydeden Yellen, borçlu ülkelere yardım ettiği gerekçesiyle Çin'i tebrik etti.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva da dünyada eşitsizliklerin ve yoksulluğun artığına dikkati çekerek, iklim değişikliğinin sonuçlarının en çok yoksulları ve yoksul ülkeleri etkilediğini kaydetti ve ülkelerin üzerindeki borç yükünün hafifletilmesinin en önemli önceliklerden biri olduğunu belirtti.

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ise "İstihdam, yoksulluğu ortadan kaldırmanın en iyi yoludur." ifadesini kullanarak, yoksulluğun olmadığı bir dünyada yaşamak için Dünya Bankası'nın vizyonunun değiştirmesi gerektiğini vurguladı.

Banga, artık doğal afetler sırasında bir ülkenin borcunun askıya alınabileceğini ve doğal afetler kapsamında kullanabilecek yeni bir sigorta oluşturulduğunu duyurdu.

Paris'teki zirvede, Çin, Kenya, Nijer ve Brezilya gibi dünya çapında farklı ülkeler üst düzeyde temsil edildi.

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