Paris'te 'kırmızı fularlılar'dan sarı yeleklilere karşı gösteri

Fotoğraf: AA/Mustafa Yalçın

PARİS

Sarı yeleklilerin kasım ayından bu yana düzenlediği gösterilerde meydana gelen şiddet olaylarına karşı tepkilerini dile getirmek için binlerce "kırmızı fularlı" başkentin Nation Meydanı'ndan Bastille Meydanı'na kadar yürüdü.

Üzerlerinde "Cumhuriyetimi seviyorum." yazan tişörtler giyen göstericiler, "Şiddet bitsin", "Yeter artık." yazılı dövizler taşıdı.

Eylemciler, Bastille Meydanı'na geldiklerinde onları bekleyen 50 kadar sarı yelekliyle karşılaştı ve onları yuhaladı.

Bu eyleme öncülük ettiği belirtilen Laurent Soulie, basına yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin öfkesinin anlaşıldığını ve taleplerinin meşru olduğunu ancak gösterilerdeki şiddet olaylarını kınadıklarını söyledi.

Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, "kırmızı fularlılar"ın düzenlediği gösteriye katılmadığını ancak bu gruba sempati duyduğunu belirtti.

Bu gösterinin kasım ayından bu yana sarı yeleklilerin verdiği mesajın dışında da başka görüş paylaşan Fransızların bulunduğunu göstermek açısından önemli olduğunu savunan Ferrand, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) üyelerini bu grubu desteklemeye davet etti.

Bu arada, LREM'den bazı milletvekilleri bu gösteriye katılarak kırmızı fularlılara destek verdi.

Paris Emniyet Müdürlüğüne göre, gösteriye 10 bin 500 kişi katıldı.

Diğer yandan iklim değişikliğine ilişkin hükumetin politikalarını protesto eden binlerce kişi Fransa'nın birçok şehrinde gösteriler düzenlendi. Paris'teki Republique Meydanı'nda yapılan eyleme yaklaşık 8 bin 500 kişinin katıldığı belirtildi.

Bu arada, Paris Savcılığı yaptığı açıklamada sarı yeleklilerin dünkü eyleminde çıkan olaylarda 59 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sarı yeleklilerin protestoları

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Polisle eylemcilerin zaman zaman çatıştığı protestolarda, eylemciler kamu kurumlarına saldırmış, mağazaları yağmalamış, araçları ve çöp bidonları yakmış, polisin de göstericilere müdahalesi sert olmuştu.

Muhabir: Yusuf Özcan