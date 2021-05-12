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Dünya

Paris'te İsrail'in saldırıları karşısında Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek gösteri yasaklandı

Fransız polisi, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının protesto edilmesi ve Filistin'e destek verilmesi için başkent Paris'te yapılmak istenen gösteriyi yasakladı.

Yusuf Özcan   | 12.05.2021
Paris'te İsrail'in saldırıları karşısında Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek gösteri yasaklandı Fotoğraf: Julien Mattia / AA

Paris

Filistin yanlısı derneklerin çağrısıyla Paris'te Dışişleri Bakanlığı yanındaki Invalides Meydanı'nda toplanan protestocular, kısa süre Filistin lehine slogan attı. Gösteride Filistin bayrakları da taşındı.

Yoğun güvenlik önlemi alan polis, gösterinin yapılmasını yasakladı ve protestoculardan meydanı terk etmesini istedi. Polis çok sayıda göstericiye para cezası kesti.

Bunun üzerine gösteri sona erdi ve protestocular dağıldı.

Kudüs'teki gerginlik

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin zorunlu tahliyesi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk 56 Filistinli şehit oldu, 320 kişi yaralandı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.

İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 6 kişinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirdi.

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