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Dünya

Paris'te fırıncılar yüksek enerji fiyatlarını ellerinde bagetlerle protesto etti

Fransa'nın başkenti Paris'te fırıncılar yüksek enerji fiyatlarını ellerinde bagetlerle protesto etti.

Esra Taşkın   | 23.01.2023
Paris'te fırıncılar yüksek enerji fiyatlarını ellerinde bagetlerle protesto etti Fotoğraf: Esra Taşkın/AA

Paris

Fransa'da fırıncılar enerjide tavan fiyat uygulanması talebiyle gösteri düzenledi.

Paris'in Nation Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişi Ekonomi Bakanlığı binası yakınlarına kadar yürüdü.

Gösteriye 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Jean Lassalle ve Nicolas Dupont-Aignan da katıldı.

Ellerinde Fransız geleneksel ekmeği bagetler ve Fransa bayrağının yanı sıra "Zanaatkarlar enflasyona karşı baskı altında", "Baget UNESCO'da, fırıncılar nakavt", "Bagetime dokunma" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Fırıncılar tehlikede" sloganı attı ve enerjide tavan fiyat uygulanması çağrısında bulundu.

Gösteride üzerinde "Yıldırım çarpmış fırıncılar" yazılı pankart olan idam edilmiş bir adam maketi ve bir iskeletin bulunduğu açık tabut dikkati çekti.

Göstericiler Ekonomi Bakanlığı yakınlarına gelince oturma eylemi gerçekleştirdi.

AA muhabirine konuşan Saurat köyünden gelen fırıncı Marine Lafitte, enerji faturalarını ödemeye gücü yetmeyen fırıncı arkadaşları için gösteriye katıldığını belirtti.

Lafitte, yükselen ham madde fiyatları nedeniyle zorlanan fırıncı arkadaşlarının halihazırda tüm ürünlerde fiyatların artığını ifade ederek, "Ancak şu an karşılarına gelen elektrik fiyatları hayal edilemez." dedi.

Ocakta fırıncılara gelen yardımların yeterli olmadığına değinen Lafitte, zanaatkarların 4 veya 5 bin avroluk faturaların üstesinden gelemeyeceğini ifade etti.

Gösteriye ülkenin güneydoğusundaki Vienne kentinde katılan fırın sahibi William Demars, sadece fırıncıların değil birçok esnafın elektrik faturalarıyla sorunu olduğunu, hükümetten tavan fiyat istediklerini belirtti.

Demars, Fransız bagetinin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi alındığını anımsatarak, "Baget tanındı ama biz fırıncılar hak ettiğimiz şekilde tanınmıyoruz." dedi.

Avrupa elektrik piyasasını eleştiren Demars, 2022'de yaklaşık 35 bin avro olan faturasının elektrik şirketinin tahminlerine göre bu yıl 75 bin avronun üstüne çıkacağını belirtti.

Fransız hükümeti enerji krizi nedeniyle yüksek elektrik faturalarına maruz kalan sektördeki işletmelere yönelik daha önce açıkladığı fatura yardımına ek olarak vergi ve katkı payı ödemelerinin ertelenmesine ilişkin çalışma başlattığını bu ay duyurmuştu.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, fırıncıların nakit ödemelerini azaltmak için vergilerinin ve sosyal katkı paylarının yanı sıra bu yılın ilk elektrik faturalarının bütün yıla yayılarak ödenmesi için çalıştıklarını belirtmişti.

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